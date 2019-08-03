ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ООН сообщили о наибольшем числе жертв среди гражданских в Афганистане за два года

Новости » Общество    03.08.2019 - 23:34
В ООН сообщили о наибольшем числе жертв среди гражданских в Афганистане за два года
Иллюстративное фото (twitter.com/qadir_sediqi)

За июль зафиксировано смерть более 1,5 тыс. гражданских

Вспомогательная миссия ООН в Афганистане (UNAMA) сообщила, что в июле погибло больше всего населения страны за период с мая 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По данным последнего отчета миссии, за этот июль задокументировано гибель или ранения более 1,5 тыс. гражданских.

Главной причиной резкого роста числа гражданских жертв стали приступы и другие действия боевиков: более 50% смертей и ранений вызвали импровизированные взрывные устройства.

Глава миссии Тадамити Ямамото призвал все стороны не усугублять свои военные операции в надежде, что это укрепит их позиции на переговорах о мире.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки (США) и радикальная группировка "Талибан" продолжили переговоры в Катаре по прекращению боевых действий в Афганистане.

РБК-Украина писало, что представитель радикальной группировки "Талибан" заявил, что прямые переговоры о достижении мира с властями Афганистана возможны только после вывода иностранных войск из страны.

В Афганистане в результате подрыва на мине автобуса погибли 34 человека Трамп заявил, что может завершить войну в Афганистане за 10 дней
Новости Украины Афганистан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь