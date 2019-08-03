ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ООН повідомили про найвище число жертв серед цивільних в Афганістані за два роки

Новини » Суспільство    03.08.2019 - 23:34
В ООН повідомили про найвище число жертв серед цивільних в Афганістані за два роки
Ілюстративне фото (twitter.com/qadir_sediqi)

За липень зафіксовано смерті понад 1,5 тис. цивільних

Допоміжна місія ООН в Афганістані (UNAMA) повідомила, що у липні загинуло найбільше населення країни за період з травня 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними останнього звіту місії, за цей липень задокументовано загибель чи поранення понад 1,5 тис. цивільних.

Головною причиною різкого зростання числа цивільних жертв стали напади та інші дії бойовиків: понад 50% смертей і поранень спричинили імпровізовані вибухові пристрої.

Голова місії Тадаміті Ямамото закликав усі сторони не посилювати своїх воєнних операцій у сподіванні, що це зміцнить їхні позиції на переговорах про мир.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки (США) та радикальне угрупування "Талібан" продовжили переговори в Катарі щодо припинення бойових дій в Афганістані.

РБК-Україна писало, що представник радикального угрупування "Талібан" заявив, що прямі переговори про досягнення миру з владою Афганістану можливі тільки після виведення іноземних військ із країни.

В Афганістані в результаті підриву на міні автобуса загинули 34 людини Трамп заявив, що може завершити війну в Афганістані за 10 днів
Новини України Афганистан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся