В ООН повідомили про найвище число жертв серед цивільних в Афганістані за два роки

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За липень зафіксовано смерті понад 1,5 тис. цивільних

Допоміжна місія ООН в Афганістані (UNAMA) повідомила, що у липні загинуло найбільше населення країни за період з травня 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними останнього звіту місії, за цей липень задокументовано загибель чи поранення понад 1,5 тис. цивільних.

Головною причиною різкого зростання числа цивільних жертв стали напади та інші дії бойовиків: понад 50% смертей і поранень спричинили імпровізовані вибухові пристрої.

Голова місії Тадаміті Ямамото закликав усі сторони не посилювати своїх воєнних операцій у сподіванні, що це зміцнить їхні позиції на переговорах про мир.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки (США) та радикальне угрупування "Талібан" продовжили переговори в Катарі щодо припинення бойових дій в Афганістані.

РБК-Україна писало, що представник радикального угрупування "Талібан" заявив, що прямі переговори про досягнення миру з владою Афганістану можливі тільки після виведення іноземних військ із країни.