ООН сообщила о сотнях тысяч беженцев в сирийском Идлибе

Фото: сирийские беженцы (flickr.com/european_parliament)

Сирийцы покидают дома из-за обострения конфликта между войсками Асада и оппозиционными силами

В Сирии в провинции Идлиб стремительно растет количество беженцев из-за обострения конфликта между сирийскими правительственными войсками и их союзниками и оппозиционными режиму Башара Асада силами. Об этом во вторник, 4 июня, сообщили во Всемирной продовольственной программе ООН в Женеве, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По данным экспертов ООН, с начала апреля текущего года в Идлибе по меньшей мере 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за усиления вооруженного противостояния.

Многие из пытавшихся спастись от конфликта искали убежище в переполненных лагерях для беженцев.

Представитель Всемирной продовольственной программы ООН Эрве Верхузель осудил преднамеренные поджоги полей с ячменем, пшеницей и овощами, которые, по его данным, осуществляют бойцы оппозиционных групп.

В то же время постоянные бомбардировки правительственными силами не дают крестьянам вовремя собрать урожай или засеять поля.

"Разрушение полей - это неприемлемо", - подчеркнул Верхузель.

Из-за осложнения гуманитарной ситуации в ООН объявили о планах увеличить продовольственную помощь для Сирии - ранее она была рассчитана на 700 тысяч человек, теперь ее расширят до 820 тысяч.

Отмечается, что в целом в рамках Всемирной продовольственной программы ООН ежемесячную помощь в Сирии получают около 3,5 миллиона человек.

Напомним, Госдепартамент США обвинил вооруженные силы правительства Сирии и поддерживающих их российских военнослужащих в эскалации конфликта на севере Арабской Республики.