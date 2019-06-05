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ООН повідомила про сотні тисяч біженців у сирійському Ідлібі

Новини » Суспільство    05.06.2019 - 03:21
ООН повідомила про сотні тисяч біженців у сирійському Ідлібі
Фото: сирійські біженці (flickr.com/european_parliament)

Сирійці залишають домівки через загострення конфлікту між військами Асада та опозиційними силами

У Сирії в провінції Ідліб стрімко зростає кількість біженців через загострення конфлікту між сирійськими урядовими військами та їхніми союзниками й опозиційними до режиму Башара Асада силами. Про це у вівторок, 4 червня, повідомили у Всесвітній продовольчій програмі ООН у Женеві, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними експертів ООН, з початку квітня поточного року в Ідлібі щонайменше 300 тисяч людей були змушені залишити свої домівки через посилення збройного протистояння.

Багато з тих, що намагалися врятуватися від конфлікту, шукали притулку в переповнених таборах для біженців.

Представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Ерве Верхузель засудив навмисні підпали полів з ячменем та пшеницею і городиною, які, за його даними, здійснюють бійці опозиційних груп.

Водночас постійні бомбардування урядовими силами не дають селянам вчасно зібрати урожай або засіяти поля.

"Руйнування полів - це неприйнятно", - наголосив Верхузель.

Через ускладнення гуманітарної ситуації в ООН оголосили плани збільшити продовольчу допомогу для Сирії - раніше вона була розрахована на 700 тисяч осіб, тепер її розширять до 820 тисяч.

Зазначається, що загалом у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН щомісячну допомогу в Сирії отримують близько 3,5 мільйона людей.

Нагадаємо, Держдепартамент США звинуватив збройні сили уряду Сирії та російських військовослужбовців, які підтримують їх, в ескалації конфлікту на півночі Арабської Республіки.
 

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