ООН скоротить персонал на 20%: звільнення загрожує тисячам людей

Понад 60 підрозділів ООН, включно з гуманітарними та політичними офісами, а також структурами, що працюють у сфері підтримки біженців, гендерної рівності, міжнародної торгівлі, екології та розвитку міст, мають надати пропозиції щодо скорочення персоналу.

ООН збирається провести звільнення в рамках масштабних реформ генсека Антоніу Гутерріша, який планує скоротити бюджет організації на 15-20% - близько 3,72 млрд доларів.

Речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив журналістам, що скорочення стосуються близько 14 тисяч посад, які покриваються регулярним бюджетом, або звичайних 2800 посад.

Пропозиції щодо скорочень потрібно подати до 13 червня. Речник ООН зазначив, що вони будуть враховані у бюджеті на 2026 рік, який Генеральна Асамблея розгляне та затвердить у грудні 2025 року.

Згідно з внутрішніми документами, які отримало Associated Press, очікується, що Всесвітня продовольча програма (ВПП) скоротить до 30% свого персоналу. Голова агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) планує зменшити штат у штаб-квартирі та регіонах на 30%, а також скоротити половину керівних посад. Інші агентства, зокрема ЮНІСЕФ та Управління гуманітарної допомоги ООН, також готуються до скорочення.

Як повідомляє видання, у 2024 році 152 з 193 країн-членів ООН сплатили свої внески в повному обсязі, включно з Китаєм, але 41 країна, включно зі США, цього не зробила.