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Республіканці представили законопроект про вихід США з ООН

Вашингтон, П'ятниця 21 лютого 2025 09:43
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Республіканці представили законопроект про вихід США з ООН Фото: республіканці представили законопроект про вихід США з ООН (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Конгресмени з Республіканської партії представили законопроект про вихід США з ООН. Законодавці хочуть представити документ у Палаті представників США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

У четвер, 20 лютого, сенатор Майк Лі, республіканець від штату Юта, представив законопроект під назвою "Акт про повний вихід з Організації Об'єднаних Націй до 2025 року", який пропонує припинити членство США в ООН та її афілійованих органах, а також фінансування цих груп.

Республіканець від Техасу Чіп Рой готовий представити законопроект у Палаті представників.

"Організація Об'єднаних Націй перетворилася на платформу для тиранів і місце для нападів на Америку та її союзників. Ми повинні припинити платити за це", - сказав Майк Лі в інтерв'ю Fox News.

Рой своєю чергою в ефірі Fox News звинуватив ООН в корумпованості і тому, що організація "протягом десятиліть не змогла запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини і навіть пандеміям".

Співавторами законопроекту також виступили республіканці Майк Роджерс - конгресмен з Алабами, Ілай Крейн з Арізони, Діана Харшбаргер з Теннессі, Анна Пауліна Луна з Флориди, Гаррієт Хейгеман з Вайомінгу, Джош Бречін з Оклахоми, Томас Массі з Кентуккі і Марджорі Тейлор Грін з Джорджії.

Як зазначається, законопроект також визначає, що США не можуть брати участь у мирних переговорах з ООН, і забороняє виконавчій владі укладати будь-які угоди про членство в ООН або її дочірніх організаціях без схвалення Сенату.

Трамп та ООН

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп ще до перемоги на виборах критикував ООН і не виключав виходу країни з організації.

Так, 4 лютого Трамп розпорядився вивести США з Ради ООН з прав людини і продовжив зупинку фінансування Агенції ООН у справах палестинських біженців (UNRWA).

Варто додати, що у січні 2024 року колишній президент США Джо Байден припинив фінансування UNRWA після того, як Ізраїль звинуватив 12 з 13 тисяч співробітників агенції в Секторі Газа в участі нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

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ООН Сполучені Штати Америки Республіканська партія США
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