Республіканці представили законопроект про вихід США з ООН

Конгресмени з Республіканської партії представили законопроект про вихід США з ООН. Законодавці хочуть представити документ у Палаті представників США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

У четвер, 20 лютого, сенатор Майк Лі, республіканець від штату Юта, представив законопроект під назвою "Акт про повний вихід з Організації Об'єднаних Націй до 2025 року", який пропонує припинити членство США в ООН та її афілійованих органах, а також фінансування цих груп.

Республіканець від Техасу Чіп Рой готовий представити законопроект у Палаті представників.

"Організація Об'єднаних Націй перетворилася на платформу для тиранів і місце для нападів на Америку та її союзників. Ми повинні припинити платити за це", - сказав Майк Лі в інтерв'ю Fox News.

Рой своєю чергою в ефірі Fox News звинуватив ООН в корумпованості і тому, що організація "протягом десятиліть не змогла запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини і навіть пандеміям".

Співавторами законопроекту також виступили республіканці Майк Роджерс - конгресмен з Алабами, Ілай Крейн з Арізони, Діана Харшбаргер з Теннессі, Анна Пауліна Луна з Флориди, Гаррієт Хейгеман з Вайомінгу, Джош Бречін з Оклахоми, Томас Массі з Кентуккі і Марджорі Тейлор Грін з Джорджії.

Як зазначається, законопроект також визначає, що США не можуть брати участь у мирних переговорах з ООН, і забороняє виконавчій владі укладати будь-які угоди про членство в ООН або її дочірніх організаціях без схвалення Сенату.