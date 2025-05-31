ООН сократит персонал на 20%: увольнение грозит тысячам людей

Более 60 подразделений ООН, включая гуманитарные и политические офисы, а также структуры, работающие в сфере поддержки беженцев, гендерного равенства, международной торговли, экологии и развития городов, должны предоставить предложения по сокращению персонала.

ООН собирается провести увольнение в рамках масштабных реформ генсека Антониу Гутерриша, который планирует сократить бюджет организации на 15-20% - около 3,72 млрд долларов.

Спикер ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что сокращения касаются около 14 тысяч должностей, которые покрываются регулярным бюджетом, или обычных 2800 должностей.

Предложения по сокращениям нужно подать до 13 июня. Спикер ООН отметил, что они будут учтены в бюджете на 2026 год, который Генеральная Ассамблея рассмотрит и утвердит в декабре 2025 года.

Согласно внутренним документам, которые получило Associated Press, ожидается, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) сократит до 30% своего персонала. Глава агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) планирует уменьшить штат в штаб-квартире и регионах на 30%, а также сократить половину руководящих должностей. Другие агентства, в частности ЮНИСЕФ и Управление гуманитарной помощи ООН, также готовятся к сокращению.

Как сообщает издание, в 2024 году 152 из 193 стран-членов ООН оплатили свои взносы в полном объеме, включая Китай, но 41 страна, включая США, этого не сделала.