UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ООН сформировали комиссию по расследованию военных преступлений России в Украине

Фото: Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (un.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас назначил трех членов комиссии по расследованию военных и других преступлений, совершенных Россией во время войны против Украины. В их задачи будет входить сбор и анализ доказательств таких нарушений и злоупотреблений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ООН по правам человека.

Создание независимой международной комиссии по расследованию преступлений России против Украины предусмотрено резолюцией №49/1 Совета по правам человека от 4 марта 2022 года. В документе отмечается, что в ее состав войдут три эксперта, назначенных президентом организации.

Членами комиссии стали:

  • Эрик Мессе из Норвегии (председатель) - бывший глава Международного уголовного трибунала по расследованию геноцида в Руанде;
  • Ясминка Джумхур из Боснии и Герцеговины - бывший судья, ныне омбудсмен по правам человека в своей стране;
  • Пабло де Грейффа из Колумбии - бывший советник по вопросам правосудия в международных организациях и директор программы правосудия переходного периода в Нью-Йоркском университете.

Комиссия должна "собирать, обобщать и анализировать доказательства нарушений и злоупотреблений, включая их гендерный аспект, и систематически регистрировать и хранить всю информацию, документацию и доказательства, в частности интервью, свидетельские показания и материалы судебной экспертизы, в соответствии со стандартами международного права, с учетом каких-либо будущих судебных разбирательств".

Комиссия создана на один год. По итогам своей деятельности она должна представить доклад в устной форме в сентябре 2022 года, а к марту 2023-го - подготовить письменный отчет и представить его Генеральной Ассамблее ООН.

Напомним, ранее верховный комиссар организации по правам человека Мишель Бачелет заявила, что неизбирательные атаки России по украинской территории могут приравнять к военным преступлениям.

Война России против Украины идет 36-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНВойна России против Украины