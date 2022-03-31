В ООН сформували комісію з розслідування військових злочинів Росії в Україні

Президент Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас призначив трьох членів комісії з розслідування військових та інших злочинів, скоєних Росією під час війни проти України. В їх завдання буде входити збір і аналіз доказів таких порушень і зловживань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ООН з прав людини.
Створення незалежної міжнародної комісії з розслідування злочинів Росії проти України передбачено резолюцією №49/1 Ради з прав людини від 4 березня 2022 року. У документі наголошується, що до її складу увійдуть три експерти, призначених президентом організації.
Членами Комісії стали:
Комісія повинна "збирати, узагальнювати та аналізувати докази порушень і зловживань, включаючи їх гендерний аспект, і систематично реєструвати і зберігати всю інформацію, документацію і докази, зокрема інтерв'ю, показання свідків і матеріали судової експертизи, відповідно до стандартів міжнародного права, з урахуванням будь-яких майбутніх судових розглядів".
Комісія створена на один рік. За підсумками своєї діяльності вона повинна представити доповідь в усній формі у вересні 2022 року, а до березня 2023-го - підготувати письмовий звіт і представити його Генеральній Асамблеї ООН.
Нагадаємо, раніше верховний комісар організації з прав людини Мішель Бачелет заявила, що невибіркові атаки Росії по українській території можуть прирівняти до військових злочинів.
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