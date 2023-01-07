В ООН серйозно стурбовані судом у Білорусі над лауреатом Нобелівської премії миру

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини закликають припинити судовий розгляд над відомим правозахисником, політв'язнем, лауреатом Нобелівської премії миру Алесем Біляцьким, що розпочався в Білорусі, який розцінюється як політично мотивований.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву прес-секретаря ВКПЛ Джеремі Лоуренса, оприлюднену на сайті ООН.

"Ми серйозно стурбовані судовим процесом над лауреатом Нобелівської премії миру Алесем Біляцьким... У нас є серйозні побоювання щодо проведення судового розгляду", - йдеться у релізі.

Зазначається, що 60-річному Біляцькому, а також двом іншим представникам його правозахисного центру "Весна" загрожує до 12 років позбавлення волі.

Усі троє входять до сотень затриманих у Білорусі після жорстокого придушення антиурядових протестів у 2020 році. Заарештовано їх у липні 2021 року за звинуваченням в ухиленні від сплати податків.

"Ми закликаємо зняти з них звинувачення та негайно звільнити їх з-під варти", - заявив Лоуренс.

Прес-секретар ВКПЛ додав, що оскільки у 2023 році відзначається 75-річчя Загальної декларації прав людини, Верховний комісар закликає "раз і назавжди покласти край довільним затримуванням".