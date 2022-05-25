В ООН считают, что Россия может применить ядерное оружие против Украины

ООН не исключает возможности еще большего обострения вооруженного конфликта в Украине. В частности, учитывается возможность применения Россией ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Управление по координации гуманитарных вопросов ООН.
"Перспектива ядерного конфликта, которая была когда-то немыслимой, теперь снова в пределах возможного", - говорится в сообщении.
Кроме того, ООН в отчете говорит о последствиях полномасштабного вторжения России в Украину: разрушенные дома, школы и больницы, отсутствие предметов первой необходимости и 12 млн переселенцев.
Также речь идет о резком подорожании продуктов питания, топлива и удобрения во всем мире из-за нарушения логистических цепей.
"Все это больше всего бьет по беднейшим (странам, - ред.), усиливая страдания и закладывая зерно дальнейшей политической нестабильности и беспорядков во всем мире, с прямыми влиянием на защиту гражданского населения", - добавили в ООН.
Напомним, что в России ранее угрожали применить ядерное оружие против Украины.
В то же время американская разведка отметила, что Путин может отдать приказ о применении ядерного оружия, если почувствует угрозу для своего режима.
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