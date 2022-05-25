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В ООН вважають, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України

Фото: в ООН вважають, що Росія може застосувати ядерну зброю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

ООН не відкидає можливості ще більшого загострення збройного конфлікту в Україні. Зокрема, враховується можливість застосування Росією ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Управління з координації гуманітарних питань ООН.

"Перспектива ядерного конфлікту, яка була колись немислимою, тепер знову в межах можливого", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ООН у звіті зазначає про наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну: зруйновані будинки, школи та лікарні, відсутність предметів першої необхідності та 12 млн переселенців.

Також йдеться про різке здорожчання продуктів харчування, палива та добрива у всьому світі через порушення логістичних ланцюгів.

"Усе це найбільше б’є по найбідніших (країнах, - ред.), посилюючи страждання та закладаючи зерно подальшої політичної нестабільності і заворушень у всьому світі, з прямими впливом на захист цивільного населення", - додали в ООН.

Нагадаємо, що в Росії раніше погрожували застосувати ядерну зброю проти України.

Водночас американська розвідка зазначила, що Путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї, якщо відчує загрозу для свого режиму.

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