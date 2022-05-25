В ООН вважають, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України

"Перспектива ядерного конфлікту, яка була колись немислимою, тепер знову в межах можливого", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ООН у звіті зазначає про наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну: зруйновані будинки, школи та лікарні, відсутність предметів першої необхідності та 12 млн переселенців.

Також йдеться про різке здорожчання продуктів харчування, палива та добрива у всьому світі через порушення логістичних ланцюгів.

"Усе це найбільше б’є по найбідніших (країнах, - ред.), посилюючи страждання та закладаючи зерно подальшої політичної нестабільності і заворушень у всьому світі, з прямими впливом на захист цивільного населення", - додали в ООН.