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В Сирии погибли 12 гражданских из-за российских авиаударов

Новости » Общество     04.03.2020 - 04:29
В Сирии погибли 12 гражданских из-за российских авиаударов
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Большое число мирных жителей доставлены в местные больницы

В результате атак сил режима Башара Асада и ВКС РФ в Идлибской зоне деэскалации во вторник погибли 12 мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Сторонники Асада и самолеты ВКС России нанесли удары по городу Идлиб, а также по поселку Бенниш и деревне Удван в районе Сехил Рудж. Большое число мирных жителей доставлены в местные больницы.

В Управлении гражданской обороны ("Белые каски") Сирии сообщили, в результате ракетного удара режима Асада в городе Идлиб погибли девять мирных жителей, в том числе четыре ребенка, а в ходе артиллерийского обстрела селения Удван - два мирных жителя. Источники оппозиции сообщили, что в результате бомбежек ВКС России в поселке Бенниш погиб один мирный житель.

Ранее сообщалось, что 3 марта в результате нападения сирийских правительственных сил в северо-западном регионе Сирии Идлиб один турецкий солдат был убит и девять ранены.

РБК-Украина писало, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "призывает к немедленному прекращению огня", а также он выразил "особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий".

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