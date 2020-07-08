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ООН вважає авіаудари Росії по цивільних у Сирії воєнними злочинами

Середа 08 липня 2020 оновлено 06:46
ООН вважає авіаудари Росії по цивільних у Сирії воєнними злочинами
Фото: наслідки авіаудару (who.int)
Автор: Дмитро Левицький

Жертвами російських авіаударів стали сотні людей

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування подій у Сирії розцінює авіаудари сирійських та російських літаків по цивільних об'єктах у провінції Ідліб як воєнні злочини. Від російських авіаударів загинули сотні мирних жителів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на доповідь експертів ООН.

Доповідь охоплює період з листопада 2019 до червня 2020 року та грунтується на інформації про перельоти російських військових літаків та свідченнях очевидців.

Комісія покладає на Росію відповідальність за удар 5 березня по птахофабриці поблизу міста Маарет-Місрін. На території птахофабрики перебували цивільні, які були змушені покинути свої домівки в провінції Ідліб.

Також Росія несе відповідальність за 3 удари поруч з лікарнею в місті Аріха, здійснені 29 січня.

Крім того, як стверджують в ООН, без російської підтримки не обійшлися 47 нападів на цивільних на північному заході Сирії, які здійснили сирійські урядові сили.

Нагадаємо, жертвами авіаудару Росії по птахофабриці поблизу міста Маарет-Місрін стали 10 мирних жителів.

Днем раніше, сирійські урядові війська та російська авіація вбили 12 цивільних під час ударів по місту Ідліб.

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Новини України ООНРосійська ФедераціяавіаудариСирія
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