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В ООН рассказали, сколько погибло гражданских в Украине с начала войны

Среда 27 сентября 2023 01:47
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В ООН рассказали, сколько погибло гражданских в Украине с начала войны Фото: в ООН назвали число погибших гражданских из-за войны РФ в Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину погибли по меньшей мере 9 701 гражданских, еще 17 748 ранены. В то же время в ООН считают, что реальное количество потерь среди гражданских значительно выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным УВКПЧ в контролируемых Украиной частях Донецкой и Луганской областях 4287 погибших и 6324 раненых. На оккупированных Россией территориях 805 погибших и 2815 раненых.

Однако в ведомстве утверждают, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, осложнено. В частности, речь идет о Мариуполе, Лисичанске, Попасной и Северодонецке.

В других регионах, находящихся под контролем Украхны, 11 577 потерь (3 263 погибших и 8 314 раненых). На территориях, находящихся под оккупацией, 1641 потеря (1346 погибших и 295 раненых).

Потери во время войны

Издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников заявило, что общее количество раненых и убитых военных со стороны Украины и России за период полномасштабной войны оценивается почти в 500 тысяч, большинство - россияне.

В Минобороны Украины рассказали, что информация о потерях украинской армии во время войны является государственной тайной. Разглашать эти данные опасно.

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