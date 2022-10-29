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В ООН розповіли, скільки людей врятувала від злиднів зернова угода

Фото: В ООН розповіли, скільки людей врятувала від злиднів зернова угода (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Зниження вартості основних харчові продукти, яка стала можлива завдяки домовленостям про експорт продовольства та добрив Чорним морем, за оцінками ООН, допомогло врятувати від крайньої бідності близько 100 млн осіб.

Про це заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу генерального секретаря ООН.

За інформацією Організації, відновлення експорту значно вплинуло зниження цін на пшеницю та інші продукти.

"Індекс цін Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН знижувався сім місяців поспіль. Згідно з нашими оцінками на основі моделі Міжнародного валютного фонду, зниження цін на основні харчові продукти врятувало непрямим чином близько 100 млн осіб від бідності", - сказав він.

Також представник генсека повідомив, що ООН розуміє складнощі на шляху продовження домовленостей про експорт зерна, але вважає, що їх можна подолати. За його словами, домовленості можуть бути продовжені автоматично 19 листопада, якщо сторони не мають заперечень.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін погрожував, що його країна може вийти із зернової угоди, якщо з'ясується, що для підриву Кримського мосту нібито "був залучений зерновоз".

Також ми писали, що заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс після візиту до РФ заявляв, що він "відносно оптимістично" налаштований щодо продовження зернової угоди.

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