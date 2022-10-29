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В ООН рассказали, сколько людей спасла от нищеты зерновая сделка

Фото: В ООН рассказали, сколько людей спасла от нищеты зерновая сделка (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Снижение стоимости основных продуктов питания, которая стала возможна благодаря договоренностям об экспорте продовольствия и удобрений по Черному морю, по оценкам ООН, помогло спасти от крайней нищеты около 100 млн человек.

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу генерального секретаря ООН.

По информации Организации, возобновление экспорта значительно повлияло на снижение цен на пшеницу и другие продукты.

"Индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН снижался семь месяцев подряд. Согласно нашим оценкам на основе модели Международного валютного фонда, снижение цен на основные продукты питания спасло непрямым образом около 100 млн человек от крайней бедности", - сказал он.

Также представитель генсека сообщил, что ООН понимает сложности, стоящие на пути продления договоренностей об экспорте зерна, но считает, что их можно преодолеть. По его словам, договоренности могут быть продлены автоматически 19 ноября, если у сторон не будет возражений.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин угрожал, что его страна может выйти из зерновой сделки, если выяснится, что для подрыва Крымского моста якобы "был задействован зерновоз".

Также мы писали, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс после визита в РФ заявлял, что он "относительно оптимистично" настроен в вопросе продления зерновой сделки.

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