В ООН розповіли, скільки часу і грошей необхідно для відновлення Гази

Швейцарія, Вівторок 14 жовтня 2025 16:20
UA EN RU
В ООН розповіли, скільки часу і грошей необхідно для відновлення Гази Фото: в ООН вважають, що відновлення Гази розтягнеться на десятки років (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Відновлення сектора Газа потребуватиме близько 70 млрд доларів, а роботи можуть розтягнутися на десятиріччя.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів представник ООН Яко Сіллієрс на брифінгу в Женеві, якого цитує Deutsche Welle.

Сьогодні, 14 жовтня, він наголосив, що після припинення вогню в секторі Газа необхідно якомога швидше розпочати відновлювальні роботи. Спершу треба розібрати руїни будівель у містах і вивезти звідти понад 55 млн тонн будівельного сміття.

"Згідно з оперативною оцінкою збитків і потреб, проведеною спільно ООН, Європейським Союзом і Світовим банком, на відновлення Гази буде потрібно близько 70 млрд доларів ", - заявив Сіллієрс.

Завдання цих організацій, крім визначення масштабу руйнувань, передбачає і розстановку пріоритетів "в тому, які райони необхідно відновити першочергово і на чому зосередити зусилля".

"Ймовірно, не всі території будуть відновлені", - підкреслив представник ООН.

Сіллієрс розповів, що лише за перші три роки на відновлення піде приблизно 20 млрд доларів.

Водночас він відмовився назвати терміни, які необхідні для повного завершення відновлювальних робіт в секторі Газа. За його словами, вони можуть зайняти десятки років і залежатимуть від обсягів отриманого фінансування.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп і лідери трьох близькосхідних країн 13 жовтня підписали додаткову мирну угоду щодо Гази в Єгипті. Зміст документа наразі невідомий.

Того ж дня ХАМАС звільнив усіх ізраїльських заручників, яких було захоплено в полон під час вторгнення в жовтні 2023 року, а також передав Ізраїлю останки загиблих.

9 жовтня сторони підписали першу фазу мирного плану Трампа. Він передбачає часткове відведення Ізраїлем військ у Секторі Газа і звільнення сторонами всіх заручників.

Раніше американський лідер Дональд Трамп представив мирний план щодо припинення війни в Секторі Гази.

Він містить 20 пунктів і передбачає формування міжнародної "Ради миру", яка контролюватиме роботу Палестинського комітету з управління регіоном.

