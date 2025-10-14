В ООН розповіли, скільки часу і грошей необхідно для відновлення Гази

Відновлення сектора Газа потребуватиме близько 70 млрд доларів, а роботи можуть розтягнутися на десятиріччя.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів представник ООН Яко Сіллієрс на брифінгу в Женеві, якого цитує Deutsche Welle .

Сьогодні, 14 жовтня, він наголосив, що після припинення вогню в секторі Газа необхідно якомога швидше розпочати відновлювальні роботи. Спершу треба розібрати руїни будівель у містах і вивезти звідти понад 55 млн тонн будівельного сміття.

"Згідно з оперативною оцінкою збитків і потреб, проведеною спільно ООН, Європейським Союзом і Світовим банком, на відновлення Гази буде потрібно близько 70 млрд доларів ", - заявив Сіллієрс.

Завдання цих організацій, крім визначення масштабу руйнувань, передбачає і розстановку пріоритетів "в тому, які райони необхідно відновити першочергово і на чому зосередити зусилля".

"Ймовірно, не всі території будуть відновлені", - підкреслив представник ООН.

Сіллієрс розповів, що лише за перші три роки на відновлення піде приблизно 20 млрд доларів.

Водночас він відмовився назвати терміни, які необхідні для повного завершення відновлювальних робіт в секторі Газа. За його словами, вони можуть зайняти десятки років і залежатимуть від обсягів отриманого фінансування.