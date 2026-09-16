ООН розглядає перенесення допомоги для України в підземні сховища

Про можливу зміну підходу до зберігання допомоги заявив гуманітарний координатор ООН в Україні. Організація розглядає варіант переміщення запасів до підземних приміщень, щоб убезпечити їх від подальших атак.

Наразі йдеться саме про опрацювання такого рішення на тлі втрат, яких гуманітарна інфраструктура ООН зазнала внаслідок ударів.

Десять складів вже зруйновано

Найбільш показовою стала кількість втрат, яких зазнала організація від початку року. За даними ООН, внаслідок російських ударів були зруйновані десять складів ООН, а вантажі гуманітарної допомоги, що там зберігалися, були знищені на мільйони доларів.

Такі втрати не були передбачені в бюджеті допомоги організації на 2026 рік, який становить 2,3 млрд доларів. Саме після цих атак ООН почала розглядати можливість зберігати гуманітарні запаси в підземних сховищах.