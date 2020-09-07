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В ООН Россию считают ответственной за водоснабжение Крыма

Автор: Максим Зайченко

Ответственность за обеспечение жителей аннексированного Крыма чистой питьевой водой лежит на России. Так считают в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Об этом заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл в комментарии российскому информационному агентству "РИА Новости".

По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что "Россия несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма".

По данным оккупационных российских властей, в водохранилищах, питающих Симферополь, осталось порядка 20% запасов воды. За последний месяц на полуострове пересохли реки Альма, Черная, Бельбек и Тонас.

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До аннексии полуострова Россией в 2014 году Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде, она поступала в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

Напомним, ранее в ООН назвали распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса; выводы организации основываются на анализе свыше 3 тысяч судебных документов.

Кроме этого, в конце июня генсек ООН обнародовал доклад о новых нарушениях России в Крыму.

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