ООН: разрыв договоренностей между США и РФ может спровоцировать гонку вооружений

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на решение американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу. В ООН обеспокоены разрывом договоренностей между США и Россией.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Дюжаррика, разрыв действующих между Россией и США соглашений по контролю над вооружениями может привести к опасным последствиям. В ООН не исключают новой гонки вооружений.

"Мы обеспокоены эрозией российско-американского режима контроля над вооружениями. Расторжение таких договоренностей без каких-либо замен может привести к дестабилизирующим действиям, таких как начало новой гонки вооружений, что ведет к возможным просчетам", - заявил он во время видеоконференции с журналистами.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом известил союзников о намерении выйти из Договора по открытому небу. Вашингтон объясняет свое решение тем, что Россия нарушает пункты договора.

Позже американский президент Дональд Трамп официально объявил о выходе США из совместного с Россией Договора по открытому небу. Трамп отметил, что у него хорошие отношения с Россией, но она нарушает договор.

Отметим, источники в Белом доме сообщали, что Трамп намерен вывести США из Договора по открытому небу. Ожидалось, что официальное решение будет объявлено в пятницу, 22 мая.