ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ООН раскритиковали Баку и Ереван за срыв перемирия

Нью-Йорк, Воскресенье 18 октября 2020 18:00
В ООН раскритиковали Баку и Ереван за срыв перемирия
Фото: Антониу Гутерреш (flickr.com/un_pga70)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш раскритиковал Азербайджан и Армению за игнорирование призывов немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Он надеется, что стороны вернутся к соблюдению перемирия.

Об этом говорится в заявлении генсека ООН, которое распространила его пресс-служба.

Гутерреш осудил недавние атаки на населенные пункты в зоне боевых действий и прифронтовой зоне, в частности, обстрел второго по величине азербайджанского города Гянджа.

"Обе стороны обязаны в соответствии с международным гуманитарным правом постоянно заботиться о сохранении и защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры во время проведения военных операций и защитить гражданское население и гражданскую инфраструктуру", - говорится в заявлении.

Гутерреш также надеется, что Баку и Ереван немедленно вернутся за стол переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Напомним, вчера Азербайджан и Армения договорились о новом гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 18 октября.

Однако уже утром 18 октября стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ООНАрменияАзербайджанНагорный КарабахАнтониу Гутерриш

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь