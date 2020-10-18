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В ООН розкритикували Баку та Єреван за зрив перемир'я

Нью-Йорк, Неділя 18 жовтня 2020 18:00
В ООН розкритикували Баку та Єреван за зрив перемир'я
Фото: Антоніу Гутерреш (flickr.com/un_pga70)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував Азербайджан та Вірменію за ігнорування закликів негайно припинити вогонь в Нагірному Карабасі. Він сподівається, що сторони повернуться до дотримання перемир'я.

Про це йдеться у заяві генсека ООН, яку поширила його прес-служба.

Гутерреш засудив нещодавні атаки на населені пункти у зоні бойових дій та прифронтовій зоні, зокрема, обстріл другого за величиною азербайджанського міста Гянджа.

"Обидві сторони зобов'язані згідно з міжнародним гуманітарним правом постійно піклуватися про збереження та захист цивільного населення та цивільної інфраструктури під час проведення військових операцій та захистити цивільне населення та цивільну інфраструктуру", - йдеться у заяві.

Гутерреш також сподівається, що Баку та Єреван негайно повернуться за стіл переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ.

Нагадаємо, вчора Азербайджан та Вірменія домовилися про нове гуманітарне перемир'я в Нагірному Карабасі. Режим припинення вогню набув чинності опівночі 18 жовтня.

Однак вже зранку 18 жовтня сторони конфлікту звинуватили одна одну в порушенні перемир'я в Нагірному Карабасі.

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Новини України В світі ООНАрменияАзербайджанНагорный КарабахАнтоніу Гутерріш

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