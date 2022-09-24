UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Радбез ООН проведе нараду щодо "референдумів" в Україні, - Bild

Фото: ООН проведе нараду щодо "референдумів" в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Рада безпеки ООН планує провести нараду, на якій головною темою обговорень стануть "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За інформацією видання, засідання Ради безпеки ООН щодо “референдумів” було ініційовано США та Албанією. Воно має відбутися у вівторок, 24 вересня, о 22:00 (за київським часом).

У Bild додають, що під час засідання заплановано виступ заступника генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

При цьому зазначається, що раніше Україна в листі до Ради Безпеки ООН вимагала проведення наради через "референдуми" на непідконтрольних Києву територіях.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 вересня, голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що членство Росії в Раді безпеки ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України.

Також ми писали, що, за словами президента США Джо Байдена, Сполучені Штати виступають за розширення Ради безпеки ООН за рахунок нових постійних та непостійних учасників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРеферендумВійна Росії проти України