Радбез ООН проведе нараду щодо "референдумів" в Україні, - Bild

Рада безпеки ООН планує провести нараду, на якій головною темою обговорень стануть "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За інформацією видання, засідання Ради безпеки ООН щодо “референдумів” було ініційовано США та Албанією. Воно має відбутися у вівторок, 24 вересня, о 22:00 (за київським часом).

У Bild додають, що під час засідання заплановано виступ заступника генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

При цьому зазначається, що раніше Україна в листі до Ради Безпеки ООН вимагала проведення наради через "референдуми" на непідконтрольних Києву територіях.