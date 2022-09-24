Радбез ООН проведе нараду щодо "референдумів" в Україні, - Bild
Рада безпеки ООН планує провести нараду, на якій головною темою обговорень стануть "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .
За інформацією видання, засідання Ради безпеки ООН щодо “референдумів” було ініційовано США та Албанією. Воно має відбутися у вівторок, 24 вересня, о 22:00 (за київським часом).
У Bild додають, що під час засідання заплановано виступ заступника генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.
При цьому зазначається, що раніше Україна в листі до Ради Безпеки ООН вимагала проведення наради через "референдуми" на непідконтрольних Києву територіях.
Нагадаємо, у п'ятницю, 23 вересня, голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що членство Росії в Раді безпеки ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України.
Також ми писали, що, за словами президента США Джо Байдена, Сполучені Штати виступають за розширення Ради безпеки ООН за рахунок нових постійних та непостійних учасників.
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