Совбез ООН проведет совещание по "референдумам" в Украине, - Bild
Совет безопасности ООН планирует провести совещание, на котором главной темой обсуждений станут "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По информации издания, заседание Совбеза ООН по “референдумам” было инициировано США и Албанией. Оно должно состояться во вторник, 24 сентября, в 22:00 (по киевскому времени).
В Bild добавляют, что в ходе заседания запланировано выступление заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.
При этом отмечается, что ранее Украина в письме Совбезу ООН потребовала проведения совещания из-за "референдумов" на неподконтрольных Киеву территориях.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что членство России в Совбезе ООН следует приостановить из-за ее неоправданной агрессии против Украины.
Также мы писали, что, по словам президента США Джо Байдена, Соединенные Штаты выступают за расширение Совета безопасности ООН за счет новых постоянных и непостоянных участников.
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