Совбез ООН проведет совещание по "референдумам" в Украине, - Bild

Совет безопасности ООН планирует провести совещание, на котором главной темой обсуждений станут "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По информации издания, заседание Совбеза ООН по “референдумам” было инициировано США и Албанией. Оно должно состояться во вторник, 24 сентября, в 22:00 (по киевскому времени).

В Bild добавляют, что в ходе заседания запланировано выступление заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

При этом отмечается, что ранее Украина в письме Совбезу ООН потребовала проведения совещания из-за "референдумов" на неподконтрольных Киеву территориях.