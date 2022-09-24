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Совбез ООН проведет совещание по "референдумам" в Украине, - Bild

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 20:11
Совбез ООН проведет совещание по "референдумам" в Украине, - Bild Фото: ООН проведет совещание по "референдумам" в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Совет безопасности ООН планирует провести совещание, на котором главной темой обсуждений станут "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации издания, заседание Совбеза ООН по “референдумам” было инициировано США и Албанией. Оно должно состояться во вторник, 24 сентября, в 22:00 (по киевскому времени).

В Bild добавляют, что в ходе заседания запланировано выступление заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

При этом отмечается, что ранее Украина в письме Совбезу ООН потребовала проведения совещания из-за "референдумов" на неподконтрольных Киеву территориях.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что членство России в Совбезе ООН следует приостановить из-за ее неоправданной агрессии против Украины.

Также мы писали, что, по словам президента США Джо Байдена, Соединенные Штаты выступают за расширение Совета безопасности ООН за счет новых постоянных и непостоянных участников.

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