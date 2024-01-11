ua en ru
Чт, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ООН проситиме в донорів понад 3 мільярда доларів для допомоги Україні

Четвер 11 січня 2024 03:09
UA EN RU
ООН проситиме в донорів понад 3 мільярда доларів для допомоги Україні Фото: ООН проситиме в донорів понад 3 мільярда доларів для України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Агентства Організації Об’єднаних Націй наступного тижня попросять 3,1 млрд доларів для фінансування допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Оскільки війна в Україні не припиняється, це призводить до високого рівня гуманітарних потреб, фінансова підтримка має бути постійною. У 2024 році ми закликаємо всіх донорів знову активізуватись і допомогти народу України", - заявила представниця Управління ООН з координації гуманітарних питань (ОСНА) Едем Восорну.

Вона додала, що план реагування Організації Об’єднаних Націй на 2024 рік, який буде представлено OCHA в Женеві в понеділок разом з агентством у справах біженців, має на меті зібрати 3,1 млрд доларів для надання допомоги 8,5 мільйонам людей в Україні.

Допомога Україні від ООН

Варто зазначити, що раніше в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань заявляли, що в 2024 році понад 14,6 мільйона людей, що становить 40% населення України, потребуватимуть гуманітарної допомоги.

На початку грудня Організація звернулася із закликом виділити 46 млрд доларів на 2024 рік для допомоги людям, постраждалим від гуманітарних криз по всьому світу, зокрема в Секторі Газа, у Судані та Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
Залужний розповів про ситуацію на фронті після поїздки під Куп'янськ (відео)
Залужний розповів про ситуацію на фронті після поїздки під Куп'янськ (відео)
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації