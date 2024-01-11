ООН проситиме в донорів понад 3 мільярда доларів для допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Оскільки війна в Україні не припиняється, це призводить до високого рівня гуманітарних потреб, фінансова підтримка має бути постійною. У 2024 році ми закликаємо всіх донорів знову активізуватись і допомогти народу України", - заявила представниця Управління ООН з координації гуманітарних питань (ОСНА) Едем Восорну.

Вона додала, що план реагування Організації Об’єднаних Націй на 2024 рік, який буде представлено OCHA в Женеві в понеділок разом з агентством у справах біженців, має на меті зібрати 3,1 млрд доларів для надання допомоги 8,5 мільйонам людей в Україні.

Допомога Україні від ООН

Варто зазначити, що раніше в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань заявляли, що в 2024 році понад 14,6 мільйона людей, що становить 40% населення України, потребуватимуть гуманітарної допомоги.

На початку грудня Організація звернулася із закликом виділити 46 млрд доларів на 2024 рік для допомоги людям, постраждалим від гуманітарних криз по всьому світу, зокрема в Секторі Газа, у Судані та Україні.