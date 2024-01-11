ООН будет просить у доноров более 3 миллиардов долларов для помощи Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Поскольку война в Украине не прекращается, это приводит к высокому уровню гуманитарных потребностей, финансовая поддержка должна быть постоянной. В 2024 году мы призываем всех доноров снова активизироваться и помочь народу Украины", - заявила представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА) Эдем Восорну.

Она добавила, что план реагирования Организации Объединенных Наций на 2024 год, который будет представлен OCHA в Женеве в понедельник вместе с агентством по делам беженцев, намерен собрать 3,1 млрд долларов для оказания помощи 8,5 миллионам человек в Украине.

Помощь Украине от ООН

Стоит отметить, что ранее в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявляли, что в 2024 году более 14,6 миллиона человек, что составляет 40% населения Украины, будут нуждаться в гуманитарной помощи.

В начале декабря Организация обратилась с призывом выделить 46 млрд долларов на 2024 год для помощи людям, пострадавшим от гуманитарных кризисов по всему миру, в частности, в Секторе Газа, в Судане и Украине.