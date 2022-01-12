ООН просит мир предотвратить катастрофу в Афганистане: нужно 4,4 млрд евро

По его словам, для того, чтоб предотвратить гуманитарную катастрофу в Афганистане, необходимо 4,4 млрд евро.

Он отметил, что собранные средства пойдут, среди прочего, на ускорение строительства временного жилья и обеспечение доступа к питьевой воде, на борьбу с болезнями и голодом.

Эксперты считают, что в этом году с недоеданием столкнутся 4,7 миллиона жителей Афганистана. Кроме того, он отметил, что из 39 миллионов жителей Афганистана в неотложной помощи нуждаются 22 миллиона человек.

Также отмечается, что около 550 миллионов евро необходимы для содержания 5,7 миллиона афганцев, бежавших в соседние государства.