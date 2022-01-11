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США выделили Афганистану более 300 млн долларов гуманитарной помощи

Новина українською →
США, Вторник 11 января 2022 14:46
США выделили Афганистану более 300 млн долларов гуманитарной помощи Фото: гуманитарная помощь Афганистану (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Власти США объявили о предоставлении Афганистану 308 млн долларов в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, афганский народ получит еще 1 млн доз вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, обнародованном на сайте Белого дома.

"США объявляют о новом взносе в размере более 308 млн долларов в виде гуманитарной помощи народу Афганистана. Таким образом общий объем гуманитарной помощи США Афганистану и афганским беженцам в регионе с октября 2021 года составит почти 782 млн долларов, и мы остаемся крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану", заявила она.

Кроме того, Афганистан получит от США еще 1 млн доз вакцины против COVID-19. Общее количество предоставленных доз составит 4,3 млн.

Отмечается, что новый пакет гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID) будет поступать напрямую через независимые гуманитарные организации и поможет с жильем, медицинскими услугами, сезонными потребностями, экстренной продовольственной помощью и водоснабжением.

Напомним, организация Объединенных Наций планирует выплатить представителям "Талибана", которые в минувшем году захватили власть в Афганистане, почти 6 млн долларов. Таким образом ООН хочет обезопасить свою работу в стране.

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