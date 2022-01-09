Талибы арестовали профессора, который открыто критиковал правительство
Талибы арестовали популярного университетского профессора. Он откровенно критиковал власть Афганистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.
Представитель группировки Забиулла Муджахид заявил, что был арестован профессор Файзуалла Джалал. Он откровенно критиковал сменяющуюся в Афганистане власть, в том числе новых правителей в Кабуле.
Талибы обвинили профессора в "бессмысленных высказываниях в социальных сетях, которые провоцировали людей против правительства и играли с человеческим достоинством".
В столице Кабуле небольшая группа женщин протестовала против задержания Джалала. Они скандировали: "Говорить - не преступление, профессор Джалал - не преступник, мы хотим освобождения профессора Джалала, голос профессора Джалала - голос народа".
Напомним, талибы устраивают массовые казни бывших военных Афганистана, согласно сообщениям правозащитных организаций. Несколько западных стран отреагировали на это.