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ООН просит мир предотвратить катастрофу в Афганистане: нужно 4,4 млрд евро

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Швейцария , Среда 12 января 2022 23:34
ООН просит мир предотвратить катастрофу в Афганистане: нужно 4,4 млрд евро Фото: ООН просит помощи для Афганистана (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Организация Объединенных наций просит помощи у мирового сообщества для избежания гуманитарной катастрофы в Афганистане. Об этом в Женеве заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, для того, чтоб предотвратить гуманитарную катастрофу в Афганистане, необходимо 4,4 млрд евро.

Он отметил, что собранные средства пойдут, среди прочего, на ускорение строительства временного жилья и обеспечение доступа к питьевой воде, на борьбу с болезнями и голодом.

Эксперты считают, что в этом году с недоеданием столкнутся 4,7 миллиона жителей Афганистана. Кроме того, он отметил, что из 39 миллионов жителей Афганистана в неотложной помощи нуждаются 22 миллиона человек.

Также отмечается, что около 550 миллионов евро необходимы для содержания 5,7 миллиона афганцев, бежавших в соседние государства.

Напомним, что ООН предоставила Афганистану помощь в размере 300 млн долларов. Также Афганистан получив вакцину от коронавируса.

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