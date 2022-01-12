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ООН просить світ запобігти катастрофі в Афганістані: потрібно 4,4 млрд євро

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Швейцарія , Середа 12 січня 2022 23:34
ООН просить світ запобігти катастрофі в Афганістані: потрібно 4,4 млрд євро Фото: ООН просить допомоги для Афганістану (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Організація Об'єднаних Націй просить допомоги у світової спільноти для уникнення гуманітарної катастрофи в Афганістані. Про це в Женеві заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За його словами, для того, щоб запобігти гуманітарній катастрофі в Афганістані, необхідно 4,4 млрд євро.

Він зазначив, що зібрані кошти підуть, серед іншого, на прискорення будівництва тимчасового житла і забезпечення доступу до питної води, на боротьбу з хворобами і голодом.

Експерти вважають, що цього року з недоїданням зіткнуться 4,7 мільйона жителів Афганістану. Крім того, він зазначив, що з 39 мільйонів жителів Афганістану невідкладної допомоги потребують 22 мільйони осіб.

Також наголошується, що близько 550 мільйонів євро необхідні для утримання 5,7 мільйона афганців, які втекли в сусідні держави.

Нагадаємо, що ООН надала Афганістану допомогу в розмірі 300 млн доларів. Також Афганістан отримав вакцину від коронавірусу.

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