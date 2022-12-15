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В ООН прогнозують погіршення гуманітарної ситуації через удари по інфраструктурі України

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Четвер 15 грудня 2022 14:17
В ООН прогнозують погіршення гуманітарної ситуації через удари по інфраструктурі України Фото: в ООН прогнозують погіршення гуманітарної ситуації через удари по інфраструктурі України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Подальші російські атаки на українську інфраструктуру можуть призвести до серйозного погіршення гуманітарної ситуації та міграції населення.

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У своєму виступі перед Радою з прав людини після поїздки в Україну Тюрк заявив, що російські удари зазнають мільйонів людей до "крайніх заходів".

"Нові ракетні удари можуть призвести до подальшого серйозного погіршення гуманітарної ситуації та викликати нові переміщення", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі проблем з енергопостачанням, спричинених обстрілами Росії, лише 7% громадян України думають про те, щоб тимчасово змінити місце проживання.

За даними уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубинця, майже 8 мільйонів громадян, що становить 20% від фактичного населення України, виїхало за кордон під час війни.

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