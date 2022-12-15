Фото: в ООН прогнозируют ухудшение гуманитарной ситуации из-за ударов по инфраструктуре Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дальнейшие российские атаки на украинскую инфраструктуру могут привести к серьезному ухудшению гуманитарной ситуации и миграции населения.

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.