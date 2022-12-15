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В ООН прогнозируют ухудшение гуманитарной ситуации из-за ударов по инфраструктуре Украины

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Четверг 15 декабря 2022 14:17
В ООН прогнозируют ухудшение гуманитарной ситуации из-за ударов по инфраструктуре Украины Фото: в ООН прогнозируют ухудшение гуманитарной ситуации из-за ударов по инфраструктуре Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Дальнейшие российские атаки на украинскую инфраструктуру могут привести к серьезному ухудшению гуманитарной ситуации и миграции населения.

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В своем выступлении перед Советом по правам человека после поездки в Украину Тюрк заявил, что российские удары подвергают миллионы людей к "крайним мерам".

"Новые ракетные удары могут привести к дальнейшему серьезному ухудшению гуманитарной ситуации и вызвать новые перемещения", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне проблем с энергоснабжением, вызванных обстрелами России, только 7% граждан Украины думают о том, чтобы временно сменить место жительства.

По данным уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, почти 8 миллионов граждан, что составляет 20% от фактического населения Украины, уехали за границу во время войны.

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