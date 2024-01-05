ООН прогнозує похмурі перспективи для світової економіки

Темпи зростання світової економіки сповільняться до 2,4% у 2024 році порівняно з 2,7% у 2023 році. Доповідь ООН представляє похмурі економічні прогнози на найближчу перспективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ООН .

Експерти ООН передбачають тривалий період жорстких умов кредитування та високих витрат на позики. Обтяжена боргами світова економіка потребує додаткових інвестицій, наголошують вони.

"2024 рік має стати роком, коли ми виберемося з цієї трясовини. За допомогою великих і сміливих інвестицій ми можемо стимулювати сталий розвиток та дії щодо боротьби зі зміною клімату, а також вивести світову економіку на шлях швидшого зростання", - сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Прогнозується, що у низці великих розвинених країн, особливо в США, у 2024 році зростання сповільниться з огляду на високі відсоткові ставки, скорочення споживчих витрат та погіршення ситуації на ринку праці.

Короткострокові перспективи зростання для багатьох країн, що розвиваються, особливо в Латинській Америці та Азії, також погіршуються через посилення фінансових умов, скорочення бюджетного простору і млявого зовнішнього попиту. Зокрема, очікується, що 2024 року економічне зростання в Китаї сповільниться до 4,7%.

Прогнозується, що глобальна інфляція продовжить знижуватися і досягне 3,9% у 2024 році (порівняно з 5,7% у 2023 році). Однак тиск цін у багатьох країнах все ще залишається підвищеним, і будь-яка подальша ескалація геополітичних конфліктів може призвести до відновлення зростання інфляції.

Прогноз по Україні

Для України експерти прогнозують економічне зростання приблизно на 4%. В Україні економіка продемонструвала незначне відновлення у 2023 році після попереднього спаду на 29,1%, збільшившись приблизно на 4,6% і продемонструвавши деяку стійкість до наслідків війни, що триває, особливо щодо постачання електроенергії, наголошується в доповіді.