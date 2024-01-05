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ООН прогнозує похмурі перспективи для світової економіки

США, П'ятниця 05 січня 2024 08:29
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ООН прогнозує похмурі перспективи для світової економіки Фото: Світова економіка зросте на 2,4% у 2024 році
Автор: Олександр Білоус

Темпи зростання світової економіки сповільняться до 2,4% у 2024 році порівняно з 2,7% у 2023 році. Доповідь ООН представляє похмурі економічні прогнози на найближчу перспективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ООН.

Експерти ООН передбачають тривалий період жорстких умов кредитування та високих витрат на позики. Обтяжена боргами світова економіка потребує додаткових інвестицій, наголошують вони.

ООН прогнозує похмурі перспективи для світової економіки

"2024 рік має стати роком, коли ми виберемося з цієї трясовини. За допомогою великих і сміливих інвестицій ми можемо стимулювати сталий розвиток та дії щодо боротьби зі зміною клімату, а також вивести світову економіку на шлях швидшого зростання", - сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Прогнозується, що у низці великих розвинених країн, особливо в США, у 2024 році зростання сповільниться з огляду на високі відсоткові ставки, скорочення споживчих витрат та погіршення ситуації на ринку праці.

Короткострокові перспективи зростання для багатьох країн, що розвиваються, особливо в Латинській Америці та Азії, також погіршуються через посилення фінансових умов, скорочення бюджетного простору і млявого зовнішнього попиту. Зокрема, очікується, що 2024 року економічне зростання в Китаї сповільниться до 4,7%.

Прогнозується, що глобальна інфляція продовжить знижуватися і досягне 3,9% у 2024 році (порівняно з 5,7% у 2023 році). Однак тиск цін у багатьох країнах все ще залишається підвищеним, і будь-яка подальша ескалація геополітичних конфліктів може призвести до відновлення зростання інфляції.

Прогноз по Україні

Для України експерти прогнозують економічне зростання приблизно на 4%. В Україні економіка продемонструвала незначне відновлення у 2023 році після попереднього спаду на 29,1%, збільшившись приблизно на 4,6% і продемонструвавши деяку стійкість до наслідків війни, що триває, особливо щодо постачання електроенергії, наголошується в доповіді.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд у жовтні зберіг прогноз щодо зростання світової економіки у 2023 році на рівні 3,0%. Прогноз щодо зростання ВВП у 2024 році погіршено на 0,1 в.п. до 2,9%. Як зазначив П'єр-Олів'є Гурінша, директор Дослідницького департаменту МВФ, світова економіка продовжує відновлюватися після пандемії, вторгнення Росії в Україну та кризи вартості життя.

У листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (після попереднього діапазону 1-3%). Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими.

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