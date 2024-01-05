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ООН прогнозирует мрачные перспективы для мировой экономики

США, Пятница 05 января 2024 08:29
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ООН прогнозирует мрачные перспективы для мировой экономики Фото: Мировая экономика вырастет на 2,4% в 2024 году
Автор: Александр Белоус

Темпы роста мировой экономики замедлятся до 2,4% в 2024 году по сравнению с 2,7% в 2023 году. Доклад ООН представляет мрачные экономические прогнозы на ближайшую перспективу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ООН.

Эксперты ООН предсказывают длительный период жестких условий кредитования и высоких затрат по займам. Обремененная долгами мировая экономика нуждается в дополнительных инвестициях, подчеркивают они.

ООН прогнозирует мрачные перспективы для мировой экономики

"2024 год должен стать годом, когда мы выберемся из этой трясины. С помощью больших и смелых инвестиций мы можем стимулировать устойчивое развитие и действия по борьбе с изменением климата, а также вывести мировую экономику на путь более быстрого роста", - сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Прогнозируется, что в ряде крупных развитых стран, особенно в США, в 2024 году рост замедлится, учитывая высокие процентные ставки, сокращение потребительских расходов и ухудшение ситуации на рынке труда.

Краткосрочные перспективы роста для многих развивающихся стран – особенно в Латинской Америке и Азии – также ухудшаются из-за ужесточения финансовых условий, сокращения бюджетного пространства и вялого внешнего спроса. В частности, ожидается, что в 2024 году экономический рост в Китае замедлится до 4,7%.

Прогнозируется, что глобальная инфляция продолжит снижаться и достигнет 3,9% в 2024 году (по сравнению с 5,7% в 2023 году). Однако давление цен во многих странах все еще остается повышенным, и любая дальнейшая эскалация геополитических конфликтов может привести к возобновлению роста инфляции.

Прогноз по Украине

Для Украины эксперты прогнозируют экономический рост на уровне примерно 4%. В Украине экономика продемонстрировала незначительное восстановление в 2023 году после предыдущего спада на 29,1%, увеличившись примерно на 4,6% и продемонстрировав некоторую устойчивость к последствиям продолжающейся войны, особенно в отношении поставок электроэнергии, отмечается в докладе.

Напомним, Международный валютный фонд в октябре сохранил прогноз по росту мировой экономики в 2023 году на уровне 3,0%. Прогноз по росту ВВП в 2024 году ухудшен на 0,1 п.п. до 2,9%. Как отметил Пьер-Оливье Гуринша, директор Исследовательского департамента МВФ, мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, вторжения России в Украину и кризиса стоимости жизни.

В ноябре МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (после предыдущего диапазона 1-3%). Однако ожидается, что в 2024 году рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.

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