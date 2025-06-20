ООН продовжує допомогу українцям: Зеленський назвав суму цього року

Всесвітня продовольча програма Організації об’єднаних націй (ВПП ООН) продовжує надавати гуманітарну допомогу українцям.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу президента.
Під час зустрічі із виконавчою директоркою ВПП ООН Сінді Маккейн Зеленський подякував за допомогу. Упродовж 2022-2024 рр. її загальна сума склала 2,2 млрд доларів, ще 767 млн доларів заплановано на цей рік.
Під час зустрічі йшлося про подальшу підтримку українських шкіл: облаштування укриттів, допомогу з фінансуванням харчування для учнів 5-11-х класів та забезпечення шкільними автобусами.
Зеленський і Маккейн також обговорили важливість продовження гуманітарної програми «Зерно з України», яка має підтримку вже понад 20 країн. Вона дуже важлива для держав Африки, Близького Сходу, загалом для Глобального Півдня та всього світу.
Президент наголосив, що завдяки ініціативі "Продовольство з України" наша держава також змогла допомогти людям у Сирії. Попри війну Україна залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки й готова робити ще більше.
Нагадаємо, програма підтримки пенсіонерів ООН діє в Україні з серпня 2023 року. Гроші зможуть отримати люди з прифронтових областей.
У червні ВПП ООН продовжила виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю та осіб з інвалідністю до кінця липня 2025 року.
Завдяки цій програмі, понад 315 тисяч людей отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця.
Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень.
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