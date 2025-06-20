ООН продолжает помощь украинцам: Зеленский назвал сумму в этом году

Во время встречи с исполнительным директором ВПП ООН Синди Маккейн Зеленский поблагодарил за помощь. В течение 2022-2024 гг. ее общая сумма составила 2,2 млрд долларов, еще 767 млн долларов запланировано на этот год.

Во время встречи речь шла о дальнейшей поддержке украинских школ: обустройство укрытий, помощь с финансированием питания для учащихся 5-11-х классов и обеспечение школьными автобусами.

Зеленский и Маккейн также обсудили важность продолжения гуманитарной программы "Зерно из Украины", которая имеет поддержку уже более 20 стран. Она очень важна для государств Африки, Ближнего Востока, в целом для Глобального Юга и всего мира.

Президент подчеркнул, что благодаря инициативе "Продовольствие из Украины" наше государство также смогло помочь людям в Сирии. Несмотря на войну Украина остается гарантом глобальной продовольственной безопасности и готова делать еще больше.