ООН продовжила допомогу українським пенсіонерам: хто має право на доплати

Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів до кінця 2024 року. Гроші зможуть отримати люди з прифронтових областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
"Пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати в сумі, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують", - йдеться в повідомленні.
Право на отримання допомоги мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:
Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій:
Нагадаємо, програма підтримки пенсіонерів ООН діє в Україні з серпня 2023 року. Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до ПФУ.