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ООН продовжила допомогу українським пенсіонерам: хто має право на доплати

Фото: Допомога ООН пенсіонерам буде діяти до кінця 2024 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів до кінця 2024 року. Гроші зможуть отримати люди з прифронтових областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

"Пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати в сумі, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують", - йдеться в повідомленні.

Умови програми

Право на отримання допомоги мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

  • отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн;
  • проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій);
  • не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Області, в яких виплачується допомога

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій:

  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Запорізької;
  • Луганської;
  • Миколаївської;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Чернігівської областей.

 

Нагадаємо, програма підтримки пенсіонерів ООН діє в Україні з серпня 2023 року. Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до ПФУ.

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