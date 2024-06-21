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ООН продлила помощь украинским пенсионерам: кто имеет право на доплаты

Фото: Помощь ООН пенсионерам будет действовать до конца 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Всемирная продовольственная программа ООН продлила выплату дополнительной денежной помощи для пенсионеров до конца 2024 года. Деньги смогут получить люди из прифронтовых областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Пенсионеры, которые отвечают условиям программы, будут получать выплаты в сумме, равной разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую они получают", - говорится в сообщении.

Условия программы

Право на получение пособия имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

  • получают пенсию в размере менее 3250 грн;
  • проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий);
  • не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.

Области, в которых выплачивается помощь

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН производится пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Луганской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской области.

 

Напомним, программа поддержки пенсионеров ООН действует в Украине с августа 2023 года. Список получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных ПФУ. Выплата пособия производится без обращения ВПП или в ПФУ.

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