ООН продлила помощь украинским пенсионерам: кто имеет право на доплаты

Всемирная продовольственная программа ООН продлила выплату дополнительной денежной помощи для пенсионеров до конца 2024 года. Деньги смогут получить люди из прифронтовых областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
"Пенсионеры, которые отвечают условиям программы, будут получать выплаты в сумме, равной разнице между 3250 грн и суммой пенсии, которую они получают", - говорится в сообщении.
Право на получение пособия имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:
Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН производится пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:
Напомним, программа поддержки пенсионеров ООН действует в Украине с августа 2023 года. Список получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных ПФУ. Выплата пособия производится без обращения ВПП или в ПФУ.