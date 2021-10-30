В ООН закликають країни G20 запобігти голоду в Афганістані: діти недоїдають
В Організації Об'єднаних Націй закликають лідерів країн G20 запобігти голоду в Афганістані. Відповідну заяву зробив Глава ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
В інтерв'ю виданню Гріффітс повідомив, що відсутність продовольчої безпеки в Афганістані призводить до недоїдання, хвороб і смертей. А через відсутність коригувальних заходів, світ стане свідком смертей в Афганістані.
"Послання, яке я хотів би передати лідерам G20 - це занепокоєння з приводу економічного колапсу в Афганістані, тому що економічний колапс в Афганістані матиме експоненціальний вплив на регіон", - сказав він.
За його словами, половина афганських дітей у віці до п'яти років схильні до ризику гострого недоїдання. Крім того, в кожній провінції спостерігаються спалахи кору.
Гріффітс каже, що нинішня криза в Афганістані є результатом двох великих посух за останні кілька років, перебоїв у наданні послуг під час конфлікту між талібами й афганським урядом та краху економіки.
Світова продовольча програма зараз годує 4 мільйони людей в Афганістані, але ООН прогнозує, що через посуху й економічний колапс їй доведеться забезпечувати продовольством 12 мільйонів афганців.
ООН турбує, що якщо афганський народ не отримає послуг, їжі, медичного обслуговування та навчання для своїх дітей, то втечуть з Афганістану, щоб вижити. Ще одне занепокоєння викликає в ООН зростаюча проблема тероризму.
Нагадаємо, що США направить до Афганістану сотні мільйонів доларів на боротьбу з гуманітарною кризою. Гроші підуть на воду, їжу, медикаменти для афганців.