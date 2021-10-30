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В ООН закликають країни G20 запобігти голоду в Афганістані: діти недоїдають

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США, Субота 30 жовтня 2021 04:35
В ООН закликають країни G20 запобігти голоду в Афганістані: діти недоїдають Фото: в ООН закликали країни G20 перетворити голод в Афганістані (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Організації Об'єднаних Націй закликають лідерів країн G20 запобігти голоду в Афганістані. Відповідну заяву зробив Глава ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

В інтерв'ю виданню Гріффітс повідомив, що відсутність продовольчої безпеки в Афганістані призводить до недоїдання, хвороб і смертей. А через відсутність коригувальних заходів, світ стане свідком смертей в Афганістані.

"Послання, яке я хотів би передати лідерам G20 - це занепокоєння з приводу економічного колапсу в Афганістані, тому що економічний колапс в Афганістані матиме експоненціальний вплив на регіон", - сказав він.

За його словами, половина афганських дітей у віці до п'яти років схильні до ризику гострого недоїдання. Крім того, в кожній провінції спостерігаються спалахи кору.

Гріффітс каже, що нинішня криза в Афганістані є результатом двох великих посух за останні кілька років, перебоїв у наданні послуг під час конфлікту між талібами й афганським урядом та краху економіки.

Світова продовольча програма зараз годує 4 мільйони людей в Афганістані, але ООН прогнозує, що через посуху й економічний колапс їй доведеться забезпечувати продовольством 12 мільйонів афганців.

ООН турбує, що якщо афганський народ не отримає послуг, їжі, медичного обслуговування та навчання для своїх дітей, то втечуть з Афганістану, щоб вижити. Ще одне занепокоєння викликає в ООН зростаюча проблема тероризму.

Нагадаємо, що США направить до Афганістану сотні мільйонів доларів на боротьбу з гуманітарною кризою. Гроші підуть на воду, їжу, медикаменти для афганців.

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