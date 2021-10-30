В ООН закликають країни G20 запобігти голоду в Афганістані: діти недоїдають

В Організації Об'єднаних Націй закликають лідерів країн G20 запобігти голоду в Афганістані. Відповідну заяву зробив Глава ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

В інтерв'ю виданню Гріффітс повідомив, що відсутність продовольчої безпеки в Афганістані призводить до недоїдання, хвороб і смертей. А через відсутність коригувальних заходів, світ стане свідком смертей в Афганістані.

"Послання, яке я хотів би передати лідерам G20 - це занепокоєння з приводу економічного колапсу в Афганістані, тому що економічний колапс в Афганістані матиме експоненціальний вплив на регіон", - сказав він.

За його словами, половина афганських дітей у віці до п'яти років схильні до ризику гострого недоїдання. Крім того, в кожній провінції спостерігаються спалахи кору.

Гріффітс каже, що нинішня криза в Афганістані є результатом двох великих посух за останні кілька років, перебоїв у наданні послуг під час конфлікту між талібами й афганським урядом та краху економіки.

Світова продовольча програма зараз годує 4 мільйони людей в Афганістані, але ООН прогнозує, що через посуху й економічний колапс їй доведеться забезпечувати продовольством 12 мільйонів афганців.