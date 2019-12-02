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Из-за войны на Донбассе пострадали почти полмиллиона детей, - ЮНИСЕФ

Новости » Общество     02.12.2019 - 18:46
Из-за войны на Донбассе пострадали почти полмиллиона детей, - ЮНИСЕФ
Иллюстративное фото (flickr.com osce_smmu)

172 ребенка были ранены или убиты

На Донбассе 430 тыс. детей продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В заявлении отмечается, что недопустимо, чтобы дети в восточной Украине продолжали ходить в школы с пулевыми отверстиями и бомбоубежищами, и жить в кварталах, которые периодически подвергаются обстрелам и завалены наземными минами.

"Политическое решение давно назрело. Мы призываем все стороны конфликта прекратить боевые действия на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В ООН отмечают, что 172 ребенка были ранены или убиты с начала войны на Донбассе.

"Только в этом году было зарегистрировано 36 нападений на школы, в том числе одна школа была повреждена 15 раз. С начала конфликта было повреждено или разрушено более 750 учебных заведений", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в следующем году правительство Германии выделит 850 млн евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи гражданским жителям Донбасса.

РБК-Украина писало, что на временно неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области в результате взрыва гранаты пострадали дети.

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