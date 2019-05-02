В ООН призвали Венесуэлу не применять силу против мирных демонстрантов

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти Венесуэлы не применять силу против демонстрантов. Об этом сообщается в Twitter UN Human Rights.

В ООН призывают власти страны проявлять максимальную сдержанность к учасникам массовых демонстраций.

"Мы крайне обеспокоены сообщениями о чрезмерном применении силы силами безопасности против демонстрантов по всей Венесуэле. Мы призываем все стороны проявить максимальную сдержанность и отказаться от применения насилия", - говорится в сообщении.

Отметим, волна массовых митингов с новой силой активизировались 30 апреля. Самопровозглашенный президент Хуан Гуайдо объявил о начале финальной стадии операции "Свобода", итогом которой должно стать свержение венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

По данным местных СМИ, в столкновениях пострадали более 30 человек. В частности, столкновения произошли возле военной авиабазы Ла-Карлота в Каракасе. Кроме того, были опубликованы кадры того, как бронированный автомобиль совершает наезды на протестующих.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Венесуэле, которые с новой силой вспыхнули 30 апреля, количество задержанных достигло 119 человек.