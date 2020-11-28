В ООН призвали к сдержанности после убийства ученого-ядерщика

Фото: место взрыва (twitter.com/EnglishFars)

ООН призвала страны ближневосточного региона проявить сдержанность. Такое заявление обнародовали после убийства в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Официальный представитель генсека организации Фархан Хак выступил против эскалации напряженности в регионе.

"Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе", - сказал он.

Напомним, 27 ноября в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде. Предполагается, что он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.

РБК-Украина писало, что в Иране считают, что к убийству ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде могут быть причастны США и Израиль.