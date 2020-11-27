В Иране обвинили США и Израиль в причастности к убийству ученого-ядерщика

Фото: место взрыва (twitter.com/EnglishFars)

В Иране считают, что к убийству ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде могут быть причастны США и Израиль. И оставляют за собой право ответа.

Об этом заявил главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави.

Он отметил, что "рука США и Израиля отчетливо прослеживается в этом преступлении".

"Армия Ирана оставляет за собой право отомстить врагам", - сказал Мусави.

27 ноября в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде. Предполагается, что он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.

Напомним, ранее сообщалось, что израильскую армию уведомили о возможном ударе США по Ирану.

Это произошло после того, как The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп консультировался по поводу возможной атаки на ядерный объект в Иране.