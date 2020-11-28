В ООН закликали до стриманості після вбивства вченого-ядерника

Фото: місце вибуху (twitter.com/EnglishFars)

ООН закликала країни близькосхідного регіону проявити стриманістю. Таку заяву оприлюднили після вбивства в Ірані фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде.

Про це повідомляє РИА "Новости".

Офіційний представник генсека організації Фархан Хак виступив проти ескалації напруженості в регіоні.

"Ми закликаємо до стриманості та уникнення будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації напруженості в регіоні", - сказав він.

Нагадаємо, 27 листопада в Ірані вбили одного з провідних вчених-фізиків Мохсена Фахрізаде. Передбачається, що він був одним з творців іранської військової ядерної програми.

РБК-Україна писало, що в Ірані вважають, що до вбивства вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде можуть бути причетні США і Ізраїль.