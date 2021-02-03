В ООН призвали Россию освободить задержанных участников митинга за Навального

Официальный представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани отреагировала на вчерашние задержания на протестах в Москве. Вчера россияне митинговали против приговора оппозиционеру Алексею Навальному.
Об этом говорится на сайте Управления ООН по правам человека.
По информации ООН, вчера российские силовики задержали около 1400 участников акций протеста в Москве.
"Мы призываем власти России немедленно освободить всех задержанных за осуществление своего права на свободу мирных собраний и выражение мнения вчера и в течение последних нескольких недель протестов по всей стране", - отметили в ООН.
В организации также требуют от России обеспечения проведения демонстраций в соответствии с ее обязательствами по международному праву по правам человека. Также в Управлении ООН по правам человека обеспокоенной приговором Навальному.
Напомним, вчера российский суд отправил Навального в колонию общего режима в рамках дела "Ив Роше". Там оппозиционер пробудет 2,5 года.
После оглашения приговора Навальному в Москве вспыхнули акции протеста с требованием освобождения оппозиционера. Силовики разгоняли митинги и задерживали участников.
Как писало РБК-Украина, вчера силовики в РФ задержали около 1400 участников акций протеста. К ним не пускали адвокатов.