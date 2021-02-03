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В ООН призвали Россию освободить задержанных участников митинга за Навального

Нью-Йорк, Среда 03 февраля 2021 15:52
В ООН призвали Россию освободить задержанных участников митинга за Навального
Фото: задержания митингующих в Москве (twitter.com ru rbc)
Автор: Дмитрий Левицкий

Официальный представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани отреагировала на вчерашние задержания на протестах в Москве. Вчера россияне митинговали против приговора оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом говорится на сайте Управления ООН по правам человека.

По информации ООН, вчера российские силовики задержали около 1400 участников акций протеста в Москве.

"Мы призываем власти России немедленно освободить всех задержанных за осуществление своего права на свободу мирных собраний и выражение мнения вчера и в течение последних нескольких недель протестов по всей стране", - отметили в ООН.

В организации также требуют от России обеспечения проведения демонстраций в соответствии с ее обязательствами по международному праву по правам человека. Также в Управлении ООН по правам человека обеспокоенной приговором Навальному.

Напомним, вчера российский суд отправил Навального в колонию общего режима в рамках дела "Ив Роше". Там оппозиционер пробудет 2,5 года.

После оглашения приговора Навальному в Москве вспыхнули акции протеста с требованием освобождения оппозиционера. Силовики разгоняли митинги и задерживали участников.

Как писало РБК-Украина, вчера силовики в РФ задержали около 1400 участников акций протеста. К ним не пускали адвокатов.

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Новости Украины В мире ООНРоссийская ФедерацияМоскваНавальныйпротестМитинг

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