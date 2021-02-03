ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В ООН закликали Росію звільнити затриманих учасників мітингів за Навального

Нью-Йорк, Середа 03 лютого 2021 15:52
В ООН закликали Росію звільнити затриманих учасників мітингів за Навального
Фото: затримання мітингувальників в Москві (twitter.com ru rbc)
Автор: Дмитро Левицький

Офіційний представник Управління ООН з прав людини Равина Шамдасані відреагувала на вчорашні затримання на протестах в Москві. Вчора росіяни мітингували проти вироку опозиціонеру Олексію Навальному.

Про це йдеться на сайті Управління ООН з прав людини.

За інформацією ООН, вчора російські силовики затримали близько 1400 учасників акцій протесту в Москві.

"Ми закликаємо владу Росії негайно звільнити всіх затриманих за здійснення свого права на свободу мирних зібрань і висловлення думки вчора і протягом останніх декількох тижнів протестів по всій країні", - наголосили в ООН.

В організації також вимагають від Росії забезпечення проведення демонстрацій відповідно до її зобов'язань з міжнародного права щодо прав людини. Також в Управлінні ООН з прав людини занепокоєній вироком Навальному.

Нагадаємо, вчора російський суд відправив Навального у колонію загального режиму в рамках справи "Ів Роше". Там опозиціонер пробуде 2,5 роки.

Після оголошення вироку Навальному в Москві спалахнули акції протесту з вимогою звільнення опозиціонера. Силовики розганяли мітинги та затримували учасників.

Як писало РБК-Україна, вчора силовики в РФ затримали близько 1400 учасників акцій протесту. До них не пускали адвокатів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ООНРосійська ФедераціяМоскваНавальныйпротестМітинг

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся