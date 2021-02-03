В ООН закликали Росію звільнити затриманих учасників мітингів за Навального

Фото: затримання мітингувальників в Москві (twitter.com ru rbc)

Офіційний представник Управління ООН з прав людини Равина Шамдасані відреагувала на вчорашні затримання на протестах в Москві. Вчора росіяни мітингували проти вироку опозиціонеру Олексію Навальному.

Про це йдеться на сайті Управління ООН з прав людини.

За інформацією ООН, вчора російські силовики затримали близько 1400 учасників акцій протесту в Москві.

"Ми закликаємо владу Росії негайно звільнити всіх затриманих за здійснення свого права на свободу мирних зібрань і висловлення думки вчора і протягом останніх декількох тижнів протестів по всій країні", - наголосили в ООН.

В організації також вимагають від Росії забезпечення проведення демонстрацій відповідно до її зобов'язань з міжнародного права щодо прав людини. Також в Управлінні ООН з прав людини занепокоєній вироком Навальному.

Нагадаємо, вчора російський суд відправив Навального у колонію загального режиму в рамках справи "Ів Роше". Там опозиціонер пробуде 2,5 роки.

Після оголошення вироку Навальному в Москві спалахнули акції протесту з вимогою звільнення опозиціонера. Силовики розганяли мітинги та затримували учасників.

Як писало РБК-Україна, вчора силовики в РФ затримали близько 1400 учасників акцій протесту. До них не пускали адвокатів.