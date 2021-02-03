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На протестах в РФ задержали почти 1400 человек: забирают телефоны и не пускают адвокатов

Россия, Среда 03 февраля 2021 05:11
На протестах в РФ задержали почти 1400 человек: забирают телефоны и не пускают адвокатов
Фото: задержание протестующих (Медиазона)
Автор: Даша Харченко

На акциях протеста в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального 2 февраля задержали 1386 человек. К задержанным долго не пускают адвокатов.

Об этом сообщает ОВД-инфо.

В некоторых ОВД по 2 и больше часа не пускают адвокатов. Также у задержанных хотят отобрать телефоны. Как минимум у одной из задержанных силовики требуют показать IMEI (уникальный номер) телефона, в противном случае угрожают изъять телефон. Ей также угрожают отказом в праве на адвоката и применением физической силы в случае, если она не даст доступ к своему телефону.

Полицейские также расспрашивают задержанных про их социальные сети.

Напомним, вчера суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. Политик будет отбывать наказание в тюрьме. В колонии общего режима он будет сидеть 2,5 года.

После этого решения в России начались массовые акции протеста. Сообщалось, что задержания митингующих сопровождаются применением грубой силы со стороны правоохранителей.

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